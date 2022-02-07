В Минской области за выходные задержаны 109 бесправников

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за минувшие выходные в результате двух дорожно-транспортных происшествий 5 человек травмированы, задержаны 44 нетрезвых водителя, пресечено 109 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

474 пешехода привлечены к административной ответственности. 143 пешехода находились в нетрезвом состоянии, 225 - не были обозначены световозвращающими элементами.

За три дня на территории Минской области зарегистрировано 124 факта ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

В субботу, 5 февраля, около 11.00 на 94-м км автодороги М4 Минск - Могилев на территории Березинского района 61-летний житель города Червень, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", двигаясь в направлении Минска, проявил невнимательность (по предварительной информации уснул за рулем), съехал на полосу торможения и совершил столкновение со стоящей автомашиной "Лада Веста". В результате ДТП пострадали оба водителями транспортных средств. Водитель "Фольксвагена" госпитализирован.

В воскресенье, 6 февраля, около 15.00 на 121-м км автодороги Минск - Микашевичи территории Солигорского района 44-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавия", двигаясь в направлении Минска, совершил столкновение с остановившимся в полосе разгона автомобилем "Рено Меган" под управлением 33-летнего минчанина. В результате ДТП травмы получили оба водителя и 28-летняя пассажир автомобиля "Рено", жительница Марьиной Горки. Водители и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Установлено, что водитель "Шкоды" ранее был лишен водительского удостоверения.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, выбирайте безопасную скорость движения, исключите управление транспортом в нетрезвом состоянии, обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности и учитывайте погодные условия", - добавили в ГАИ.-0-