В Минской области за выходные задержаны 15 нетрезвых водителей

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате 2 дорожно-транспортных происшествий 2 человека травмированы. За два дня задержаны 15 нетрезвых водителей. Пресечено 76 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

313 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии. Каждый второй - не был обозначен световозвращающими элементами.

Зарегистрировано 59 фактов без пострадавших, когда автомашины получили механические повреждения.

Так, в воскресенье, 5 декабря, около 13.30 на 16-м км автодороги Р56 Молодечно - Воложин вблизи деревни Полочаны 39-летний житель Молодечно, управляя автомобилем "Фольксваген-Пассат", на закруглении дороги не справился с управлением, допустил занос автомобиля, съехал на левую по ходу движения обочину и опрокинулся. В результате ДТП водитель с множественными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Известно, что на автомашине были установлены зимние шины.

В этот же день около 17.00 в Борисове 57-летний местный житель, управляя автомобилем "Фольксваген-Пассат", двигаясь по ул.Гагарина и поворачивая на ул.Толстикова, столкнулся с автомобилем "Мерседес-Бенц". Водитель "Фольксвагена" получил травмы, в том числе множественные резаные раны лица. Не госпитализировался. По факту автоаварии проводится проверка.

"Неблагоприятные погодные условия каждый год становятся причиной аварийности на дорогах в зимний период. Поэтому во избежание ДТП и других непредвиденных ситуаций нужно в первую очередь помнить об аккуратности на дороге. Управление транспортом в условиях скользкой дороги требует большой ответственности, внимательности и сосредоточенности. Каждому водителю следует выработать особый стиль управления транспортным средством в зимний период. Пешеходам в зимних условиях также необходимо повысить свою бдительность. Проезжую часть необходимо переходить только в установленных местах, при этом обращать внимание не только на сигналы светофора, но и на движущийся транспорт, прежде чем ступить на пешеходный переход. Также следует помнить, что из-за повышенной скользкости проезжей части водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль", - добавили в ГАИ.-0-