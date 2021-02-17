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17 февраля 2021, 18:33

В Минской области записывают желающих привиться против COVID-19

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17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации здравоохранения Минской области ведут запись желающих привиться против инфекции COVID-19, сообщила БЕЛТА врач-эпидемиолог, заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Качкан.

Для включения в списки на вакцинацию следует обратиться в амбулаторно-поликлиническую организацию по месту жительства (на терапевтический участок поликлиники, во врачебную амбулаторию, в участковую больницу, фельдшерско-акушерский пункт и т.д.).

При этом Марина Качкан уточнила: в связи с ограниченными возможностями поставки одновременно необходимого количества вакцины Минздрав определил группы риска, подлежащие первоочередной вакцинации. Это работники организаций здравоохранения, образования и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.

"По мере поступления вакцины будут прививаться определенные контингенты, имеющие риск тяжелого течения заболевания и более высокий риск заражения инфекцией COVID-19 по сравнению с остальным населением в связи с их профессиональной деятельностью", - отметила заведующая отделением.

Массовая вакцинация населения планируется со второго квартала 2021 года.-0-

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