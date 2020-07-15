В Минской области завершается заготовка трав второго укоса

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии центрального региона завершают заготовку трав второго укоса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По данным на 15 июля, сельхозпредприятиям столичного региона осталось скосить травы на 20 тыс. га. Всего к укосу было около 176 тыс. га.

Уже заготовлено более 2,7 млн т сенажа. Это на 500 тыс. т. больше, чем в 2019-м.

В расчете на одну условную голову скота приходится 11,57 ц, что на 1,82 ц превышает показатели прошлого года.

Аграрии области убрали озимый ячмень с 80% площадей, намолочено свыше 19 тыс. т. Средняя урожайность составляет 54 ц/га. А в двух районах - Клецком и Дзержинском - она достигла 69 и 62 ц/га соответственно. Практически во всех районах области зерноуборочная техника вышла на рапсовые поля. Уже убрано порядка 20% посевов. Средняя урожайность - 19 ц/га, а в восьми районах превысила 20 ц/га.

Активно ведется и теребление льна. Работы выполнены на более чем 1,4 тыс. га посевов, что составляет 14% от планового задания.-0-