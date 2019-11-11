В Минской области завершилась уборочная кампания

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области завершили уборку урожая этого года - собрано 2 млн 85 тыс. зерновых и кукурузы, сообщили в эфире телеканала СТВ .

В этом году аграрии центрального региона намолотили больше, чем в прошлом году, почти на 400 тыс. т зерновых и кукурузы. Был собран хороший урожай овощей - более 28 тыс. т (без учета свеклы). Положительная динамика наблюдается в каждом районе области.

В настоящее время пристальное внимание уделяется заготовке корма - от этого главным образом зависит успех молочной отрасли центрального региона. Все хозяйства отрасли полностью обеспечены кормами.

В хозяйствах Минской области ведется подготовка к новому сезону: проводится осенняя обработка полей, внесено 3 млн т органических удобрений.-0-