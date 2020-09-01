В Минской региональной таможне с 1 сентября декларации равномерно распределяются между ПТО

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской региональной таможне с 1 сентября проводится эксперимент. Поступающие сюда декларации на товары равномерно распределяются между пунктами таможенного оформления (ПТО), сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"При проведении эксперимента декларация на товары, направленная декларантом или таможенным представителем в один пункт таможенного оформления Минской региональной таможни, может быть зарегистрирована и принята к рассмотрению в другом ПТО", - отметили в ГТК.

При этом таможенный досмотр, отбор проб и образцов товаров (при необходимости) будут проводить должностные лица того пункта, в зоне таможенного контроля которого находятся декларируемые товары.-0-