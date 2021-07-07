Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 7 июля 2021
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:29 В Канаде небольшой самолет при посадке сбил человека В мире
22:00 "Шахтер" проиграл "Лудогорцу" на старте квалификации Лиги чемпионов Спорт
21:44 Превышений выбросов в воздух при пусконаладке в цехе АКиКАС не зафиксировано - "Гродно Азот" Регионы
21:37 В минском гастродворике появится мини-пляж с речным песком Регионы
21:27 Общежитие и учебные корпуса БГУ построят возле заповедника Дубрава в Минске Регионы
21:10 На участке МКАД из-за ДТП образовался затор Происшествия
21:05 Роджер Федерер не смог пройти в полуфинал Уимблдона Спорт
20:51 Легенда настольного тенниса Владимир Самсонов объявил о завершении профессиональной карьеры Спорт
20:38 Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 14 участках Регионы
20:29 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает около 1 тыс. фур Общество
20:24 В Минске 16-летнюю девушку на пешеходном переходе сбил автомобиль Происшествия
20:03 Артисты Театра эстрады выступят в концертных программах праздника "Купалье" в Александрии Культура
19:51 Генпрокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка Происшествия
19:44 Аблай Мбенг признан лучшим игроком 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
19:40 Неизвестный объект пролетит в 1,5 км от МКС - Роскосмос Технологии
19:35 Концертные и конкурсные программы "Славянского базара в Витебске" покажут в прямом телеэфире Культура
19:27 Военные Филиппин идентифицировали 19 погибших при падении самолета ВВС В мире
19:18 Посольство Гаити в Доминикане опровергло информацию о смерти супруги Моиза В мире
19:14 Василевский и Родионова проиграли в 1/8 финала микста Уимблдона Спорт
19:08 Церемонии развода караулов на Соборной площади в Кремле приостановят из-за эпидситуации В мире
19:01 За последние две недели около 1,5 тыс. афганских военных перешли границу с Таджикистаном Политика
18:52 Новак Джокович первым вышел в полуфинал Уимблдона Спорт
18:46 Беларусь предложила провести консультации о принципах сотрудничества стран ОДКБ в военной области Общество
18:30 Глава КГК Брестской области и прокурор провели прием граждан в Столинском районе Регионы
18:29 Новые весоизмерительные комплексы начали работать в пункте пропуска "Домачево" Регионы
18:20 МЧС рекомендует в жару не находиться под прямыми солнечными лучами Общество
18:12 Ицхак Герцог приведен к присяге в качестве президента Израиля В мире
18:07 В Смолевичском районе стартовали комплексные учения МЧС Регионы
17:59 Число погибших при обрушении здания во Флориде возросло до 46 В мире
17:59 На Олимпийсках играх мы настроены показать силу и характер белорусов - Колодинская Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
07 июля 2021, 21:37

В минском гастродворике появится мини-пляж с речным песком

Площадка с уличной едой "Песочница". Фото из архива
Площадка с уличной едой "Песочница". Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском гастродворике "Песочница" 8 июля откроется площадка для релакса взрослых и детей с настоящим морским песком, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Локация понравится тем посетителям, кто скучает по пляжам, морскому бризу и отпускному релаксу, а также станет уютным местом в самом центре столицы. Это пожелание всем минчанам проводить больше времени с семьей, всегда помнить о своем здоровье и позволять себе отдых даже тогда, когда до отпуска еще далеко", - отметили организаторы.

Почувствовать себя на настоящем побережье поможет соответствующий антураж: песочница, в которой можно строить замки и "печь" куличи (кстати, формочки и ведерки для шедевров из песка можно взять прямо в песочнице), шезлонги для тех, кто предпочитает пассивный отдых, зонтики, чтобы укрыться от солнца, место для релакса, а также стилизованная фотозона, где можно будет сделать фотографии с почти настоящего пляжа.

В день открытия всех отдыхающих ждут развлечения и угощения, а для самых маленьких подготовили свою пляжную программу.

Как отметила один из организаторов Анастасия Шелест, пляжный дух площадки призван поднять настроение тем, кто в прошлом и этом году не смог в силу разных причин попасть на морские курорты. По задумке авторов, получив частичку такого отдыха в Минске, человек станет немного счастливее и здоровее.

Работать песочница в "Песочнице" будет весь июль.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск
Новости рубрики Регионы
ОАО "Гродно Азот". Фото из архива Превышений выбросов в воздух при пусконаладке в цехе АКиКАС не зафиксировано - "Гродно Азот"
Фото из архива Общежитие и учебные корпуса БГУ построят возле заповедника Дубрава в Минске
Фото из архива Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 14 участках
Фото из архива Глава КГК Брестской области и прокурор провели прием граждан в Столинском районе
Фото customs.gov.by Новые весоизмерительные комплексы начали работать в пункте пропуска "Домачево"
Фото minobl.mchs.gov.by В Смолевичском районе стартовали комплексные учения МЧС
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: использование санкций для давления на страну - это шантаж в международном масштабе
Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон - Миклашевич
Витебск готов к проведению "Славянского базара" - Сергеенко
Идеальное сочетание комфорта и экологии! Новоселы поделились впечатлениями про комплекс "Парк Челюскинцев"
Топ-новости
Конституционная комиссия после 1 августа проведет заседание с участием Президента - Миклашевич
Создание фондов развития стройотрасли активизирует модернизацию предприятий - Минстройархитектуры
Швед: применявшаяся в годы ВОВ практика экономического удушения вновь востребована в виде санкций
Гайдукевич: народы Польши, Литвы, Украины хотят мира и с Беларусью, и с Россией, а не противостояния
Превышений выбросов в воздух при пусконаладке в цехе АКиКАС не зафиксировано - "Гродно Азот"
Общежитие и учебные корпуса БГУ построят возле заповедника Дубрава в Минске
Ответственное производство и потребление: первый опыт общественного обзора по ЦУР реализован в Беларуси
В Беларуси с 8 июля запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним
МЧС рекомендует в жару не находиться под прямыми солнечными лучами
Генпрокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
На Олимпийсках играх мы настроены показать силу и характер белорусов - Колодинская
Банк БелВЭБ и Белорусский инновационный фонд начинают сотрудничество в сфере развития рынка инноваций в Республике Беларусь
Президентский спортивный клуб по проекту "Спорт для всех" открыл воркаут-площадку в гимназии Борисовского района
Порядок въезда в Россию для граждан Беларуси меняется с 10 июля
Новая линейка услуг "Бизнес Пакет": фиксированный интернет и корпоративная безлимитная связь
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.