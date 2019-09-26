26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском и Борисовском районах временно ограничат движение 27 и 28 сентября. Здесь будет проводиться следственный эксперимент, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Вблизи деревни Боровляны Минского района на 12-м км автодороги М3 Минск - Витебск 27 сентября с 12.30 до 13.10 ограничат движение транспорта в обоих направлениях, а также с 19.00 до 21.00 - на 22-23-м км автодороги М4 Минск - Могилев вблизи агрогородка Луговая Слобода Минского района в направлении Минска.

Кроме того, в Борисовском районе 28 сентября с 10.00 до 12.00 на 437-438-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено по крайней правой полосе движения в направлении Минска.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-