В минском метро появятся 17 карт с достопримечательностями столицы

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском метрополитене появятся 17 3D-карт с достопримечательностями столицы. Их разместят в вестибюлях станций, расположенных рядом с основными туристическими объектами, сообщается в эфире телеканала СТВ .

Первая 3D-карта Минска с достопримечательностями размещена на станции метро "Площадь Ленина". Знаковые места центральной части города отмечены на карте цифрами с кратким описанием. На схеме, которая будет особенно полезна туристам, можно в деталях рассмотреть каждую улицу и здание вплоть до этажности и цвета фасада. По карте можно будет найти наиболее удобный путь и выбрать нужную линию метрополитена.

"Сделано этого для того, чтобы получила развитие туристическая навигация и гости нашей столицы могли быстрее ориентироваться", - пояснил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.-0-