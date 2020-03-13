В минском метро закроют станции от "Молодежной" до "Каменной Горки" 21-22 марта

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все станции столичного метро от "Молодежной" до "Каменной Горки" включительно будут закрыты для пассажиров 21-22 марта, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Закроют станции на Автозаводской линии в связи с необходимостью обеспечить безопасность движения поездов при врезке стрелочного перевода примыкания соединительной ветки между второй и третьей линиями. Временное закрытие участка метро связано с большим объемом работ. Основные работы будут выполняться с 1.30 21 марта по 5.00 23 марта.

Движение электропоездов по Автозаводской линии метрополитена 21 марта и 22 марта организовано вариантными графиками на участке станций "Могилевская" - "Фрунзенская" по первому и второму пути.

В Минском метрополитене приносят извинения за временные неудобства и просят пассажиров заблаговременно планировать поездки по Минску 21 и 22 марта с учетом предоставленной информации. В этот период можно воспользоваться компенсационными маршрутами наземного общественного транспорта.-0-