В Минском НПЦ хирургии откроются новые отделения и появится МРТ

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии откроются новые отделения и появится магнитно-резонансный томограф, сообщил журналистам заместитель директора по медицинской части НПЦ Олег Калачик, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории центра завершается строительство нового хирургического корпуса. Здесь появятся три новые операционные, в том числе гибридная. "Сегодня люди не хотят подолгу задерживаться в учреждениях здравоохранения, они хотят получить помощь миниинвазивную и максимально быстро, чтобы не отвлекаться от своего ритма работы. Возможности, которые появятся в этом корпусе, будут соответствовать духу времени", - сказал Олег Калачик.

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