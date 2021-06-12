12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском областном кадетском училище состоялся 10-й выпуск воспитанников, сообщили БЕЛТА в СК.

"В жизни каждого человека есть особенные события, которые навсегда оставляют след в памяти. Выпускной - одно из них. 10 июня в Минском областном кадетском училище в Слуцке состоялся 10-й, юбилейный выпуск воспитанников", - отметили в СК.

Ребят поздравили и вручили им аттестаты, а также знаки выпускника кадетского училища руководители силовых структур Минской области. Среди них - начальник УСК по Минской области генерал-майор юстиции Андрей Лис, начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор милиции Александр Астрейко, заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин. С напутственным словом к выпускникам обратились и другие почетные гости, в том числе генерал-майор запаса Николай Скобелев, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович.

В своей речи Андрей Лис, выпускник Минского суворовского военного училища, пожелал ребятам здоровья, успешного поступления в высшие учебные заведения, благополучия, мирного неба над головой. "Пусть погон кадета напоминает вам об этих славных временах", - подчеркнул он. Начальник УСК по Минской области вручил благодарности двум выпускникам и преподавателю.

"С ответными словами выступили выпускники и их родители. Силами воспитанников училища был организован праздничный концерт, который никого не оставил равнодушным. В завершение ребята запустили в небо воздушные шары как символ их выпуска в новую, теперь уже взрослую жизнь", - добавили в пресс-службе.-0-