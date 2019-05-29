В минском планетарии покажут полнокупольный фильм о Мексике

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском планетарии состоится премьера полнокупольного фильма "Мексика: сквозь пространство и время", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Сферический фильм создан студией Frutos Digitales при поддержке Европейской южной обсерватории и Национального совета по науке и технологии Мексики. Картина посвящена образной мифологии народов древней Мексики. На куполе планетария предстанут ацтекские храмы и могущественные боги, которые расскажут об астрономических наблюдениях и календарном исчислении мезоамериканцев. Яркие краски, формы и звуки перенесут зрителя в одну из самых интересных культур.

Премьерные показы состоятся 31 мая в 20.00, 1 июня в 19.00, 2 июня в 18.00.

Фильм доступен на русском, английском, испанском, португальском, французском и китайском языках по предварительным заявкам.-0-