В Минском районе до конца года достроят четыре детских сада

29 июля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Четыре детских дошкольных учреждения планируется достроить и ввести в эксплуатацию в Минском районе до конца 2020 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич сегодня после открытия детского сада в Колодищах.

"Этот год у нас революционный в плане строительства детских садов. Всего было запланировано восемь. Четыре уже ввели в эксплуатацию (в Боровлянах, Ратомке, Копище, сегодня - в Колодищах). Еще четыре объекта будут введены до конца года (в Хатежино, Сенице, Михановичах и Мачулищах). В итоге во всех этих населенных пунктах, кроме Боровлян, закроем потребность в детских дошкольных учреждениях", - сказал Владимир Юргевич.

Два из уже открытых учреждений - в Копище и Ратомке - возведены частным застройщиком. "Мы прописывали, чтобы они строили не только для жителей своих домов и кварталов, но также для людей из прилегающих домов и населенных пунктов", - уточнил глава Минского района.

По его словам, также в 2021 году в Колодищах откроется новая школа.-0-

Новый детский сад на 230 мест открылся в Колодищах В детском саду оборудованы современные физкультурный, музыкальный и хореографический залы. Есть кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. Для преподавателей создан информационно-методический кабинет.