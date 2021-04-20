В Минском районе и столице в ночь на 21 апреля будут наносить дорожную разметку

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе и столице в ночь на 21 апреля местами будут наносить дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Речь о внутреннем и внешнем кольце МКАД, от 35-го до 52-го км и от 18-го до 25-го км; ул.Ванеева; пр.Партизанском, от ул.О.Кошевого до ул.Аранской; развязке пр.Победителей - МКАД; деревне Зацень; ул.Грибоедова; ул.Татарской; ул.Н.Гастелло; участке Логойский тракт - МКАД; Логойском тракте, от въезда в город в сторону центра; ул.Кабушкина; ул.Ташкентской; ул.Тарханова; пр.Победителей; площади Бангалор; ул.Хмелевского, от пр.Дзержинского до ул.Грушевской; участке ул.Уманская - пр.Дзержинского; ул.Ленина.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках.-0-