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20 апреля 2021, 19:45

В Минском районе и столице в ночь на 21 апреля будут наносить дорожную разметку

Фото из архива
Фото из архива

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе и столице в ночь на 21 апреля местами будут наносить дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь о внутреннем и внешнем кольце МКАД, от 35-го до 52-го км и от 18-го до 25-го км; ул.Ванеева; пр.Партизанском, от ул.О.Кошевого до ул.Аранской; развязке пр.Победителей - МКАД; деревне Зацень; ул.Грибоедова; ул.Татарской; ул.Н.Гастелло; участке Логойский тракт - МКАД; Логойском тракте, от въезда в город в сторону центра; ул.Кабушкина; ул.Ташкентской; ул.Тарханова; пр.Победителей; площади Бангалор; ул.Хмелевского, от пр.Дзержинского до ул.Грушевской; участке ул.Уманская - пр.Дзержинского; ул.Ленина.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках.-0-

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