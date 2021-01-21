21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе из-за аварии без холодной воды были 216 частных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"20 января в 14.55 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм в деревне Климовичи Минского района. Без водоснабжения оставались 216 частных жилых домов. В 00.08 водоснабжение потребителей восстановлено", - рассказали в пресс-службе.
В этот же день в 22.00 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм в агрогородке Яновичи Клецкого района Минской области. "Без водоснабжения остаются 20 частных жилых домов. Условия жизнедеятельности населения не нарушены, имеются питьевые колодцы. Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на сегодня.-0-