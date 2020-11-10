В Минском районе юные спасатели предлагали конфету в обмен на сигарету

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время первого этапа республиканской акции "Не прожигай свою жизнь!" работники Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных провели профилактическое мероприятие на остановочных пунктах и в автобусах деревни Боровляны. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Во время проведения акции спасатели рассказывали пассажирам общественного транспорта об основных причинах возникновения пожаров. Самая распространенная из них - неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Спасатели призвали жителей района отказаться не только от курения в постели, но и в своих домах. С обладателями этой пагубной привычки активисты проводили акцию "Конфету взамен на сигарету". Также ребята напомнили, что может произойти в случае совмещения сигарет со спиртными напитками и объяснили, как предупредить при курении возникновение нештатных ситуаций.

"Уважаемые граждане, прежде чем закурить в своем доме, на диване или кровати, подумайте: стоит ли это короткое удовольствие человеческой жизни? Будьте более внимательны в вопросах собственной безопасности и проявляйте заботу к своим близким. Будьте предельно бдительны, поскольку огонь ошибок не прощает", – отметили в ведомстве.-0-

Фото МЧС