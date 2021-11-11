В Минском районе к ответственности за нарушения на ж/д переездах привлечены 56 водителей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году на территории Минского района к административной ответственности за нарушение правил проезда железнодорожного переезда, привлечены 56 водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

10 ноября сотрудники ОГАИ Минского РУВД провели профилактическое мероприятие под девизом "Внимание, железнодорожный переезд!". Главная цель - предотвращение дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

"Железнодорожный переезд - это потенциально опасный участок, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. ДТП, возникающие на переездах, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия. Их причина - самонадеянность и личная невнимательность водителей транспортных средств. В ходе проведенного мероприятия сотрудники ГАИ призывали водителей быть более бдительными и не создавать аварийных ситуаций на железнодорожных переездах. Водителям также напомнили, что при подъезде к железнодорожному переезду они обязаны убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспортного средства и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом", - отметили в ГАИ.

Согласно ПДД, в случае, когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться у дорожного знака "Движение без остановки запрещено" или "Стоп-линия" (линии горизонтальной дорожной разметки 1.12), при их отсутствии - перед светофором, при отсутствии светофора - не ближе 5 м от шлагбаума, при отсутствии шлагбаума - у дорожного знака "Однопутная железная дорога" или "Многопутная железная дорога", при отсутствии технических средств организации дорожного движения - не ближе 10 м до ближайшего рельса.

При вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения железнодорожного переезда.

Госавтоинспекция Минского района напоминает, что нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда в соответствии со ст.18.10 КоАП предусмотрен штраф от 2 до 4 базовых величин.-0-