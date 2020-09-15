15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке автодороги Р23 временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня с 21.00 до 23.00 на 22-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи вблизи деревни Белица Минского района в связи со следственным экспериментом по установлению обстоятельств ДТП движение всех видов транспорта будет временно ограничено в обоих направлениях" - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-