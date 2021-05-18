18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке дороги Колодищи - Заславль сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Сегодня с 12.00 до 13.00 на 11-м км автодороги Колодищи - Заславль вблизи деревни Боровая, 3, в связи с проведением следственного эксперимента по установлению обстоятельств и механизма развития дорожно-транспортного происшествия движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-