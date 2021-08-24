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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке дороги Р65 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома."Сегодня, 24 августа, с 15.00 до 16.00 на 4-м км автодороги Р65 Заславль - Дзержинск - Озеро вблизи поворота на ул. Вишневую Заславля Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее", - рассказали в УГАИ.Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-