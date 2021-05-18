18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке М1 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Сегодня с 21.30 до 23.00 на 369-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Обчак в направлении Бреста в связи с проведением следственного эксперимента по установлению обстоятельств и механизма развития дорожно-транспортного происшествия движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-