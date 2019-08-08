В Минском районе появился первый в области водитель-трехтысячник

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе появился первый в области водитель, который перевез более 3 тыс. т, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Водитель-трехтысячник Дмитрий Богдан работает на МАЗ-6501В9 в УП "АК "Ждановичи". Хорошие результаты в перевозке зерновых показывают и его коллеги Алексей Капачевский и Алексей Хролович. Оба водителя, работая в хозяйстве на грузовиках МАЗ-6501А9, в скором времени также приблизятся к показателям в 3 тыс. т.

По общему намолоту и урожайности с значительным отрывом лидирует Несвижский район, где собрано около 128,5 тыс. т при урожайности 60 ц/га. У ближайшего соперника по собранным объемам - Слуцкого района - намолочено 106,5 тыс. На втором месте по урожайности в центральном регионе находится Дзержинский район с показателями 49 ц/га.

Всего в регионе убрано более 73,6% площадей, намолочено почти 1,3 млн т зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 35 ц/га.-0-