В Минском районе разработали мобильные комплексы очистки питьевой воды

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Водоканала Минского района разработали мобильные комплексы по очистке питьевой воды, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Дмитрий Дрозд.

"Мы постоянно проводим анализы воды из скважин района согласно рабочей программе. Специалисты установили, что в питьевой воде в деревне Малиновке содержатся нитрат-ионы. Взяли в разработку населенный пункт, перевели эту воду в разряд технической и организовали подвоз питьевой воды людям, - рассказал Дмитрий Дрозд. - После этого местные жители подняли вопрос качества воды во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" накануне "Большого разговора". Для того чтобы обеспечить население качественной водой, водоканал собственными силами разработал мобильный комплекс очистки питьевой воды, который способен удалить из нее нитрат-ионы или железо".

Предприятие наладило собственное производство устройств и за прошедшие месяцы текущего года установило уже 18 таких комплексов в Минском районе: четыре из них - по очистке воды от нитратов (в Малиновке, Цне, Комсомольце, Заславле), остальные - по обезжелезиванию (в Аксаковщине, Михановичах, Масловичах и других населенных пунктах района).

По словам директора, до конца года планируется установить еще десять комплексов в Загорье, Озерце, Ашмянцах и других деревнях. Также в планах сертифицировать мобильные комплексы и организовать к осени их производство на промышленной основе.-0-