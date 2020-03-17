В Минском районе временно ограничат движение из-за следственных экспериментов

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе временно ограничат движение из-за проведения следственных экспериментов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Первый следственный эксперимент будет проводиться сегодня с 18.00 до 20.30 на улице Линейной вблизи перекрестка с улицей Отрадной в направлении МКАД в агрогородке Ждановичи Минского района.

Второй - с 21.00 до 23.00 на 352-м км автодороги Брест - Минск - граница Российской Федерации (проезжая часть в направлении Москвы) вблизи деревни Пересека Минского района.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-