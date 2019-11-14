В Минском районе за январь-сентябрь купили меньше индивидуальных домов

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество сделок купли-продажи с индивидуальными домами в Минском районе в январе - сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем на 6%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу.

"Всего за девять месяцев этого года в Минском районе было совершено около 410 сделок купли-продажи с жилыми усадебными и блокированными домами, пригодными для проживания (без учета продажи долей). Это на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было совершено 440 сделок", - отметили в агентстве.

Здесь проанализировали ситуацию не только в Минском, но и в ряде прилегающих к нему районов. Снижение числа сделок наблюдалось практически во всех - от 6 до 26%. Рост отмечен только в юго-западных районах: Пуховичском - на 9,1%, Дзержинском - на 11,3% и Узденском - на 17,4%.

"В лидерах среди сельсоветов Минского района по количеству сделок с индивидуальными домами - Колодищанский и Ждановичский. В каждом из них было совершено около 60 сделок купли-продажи, - отметили в НАК. - Выбор именно этих территорий может быть связан с их близостью к Минску, хорошей транспортной доступностью, развитостью инфраструктуры для проживания в усадебных домах".

Более 70% сделок по Колодищанскому сельсовету совершено в агрогородке Колодищи. Здесь средняя цена дома с каменными стенами общей площадью 200 кв.м и годом постройки после 2000-го составила Br260 тыс. При этом разброс цен за квадрат таких домов был достаточно существенным: от Br550 до Br2500.

В Ждановичском сельсовете больше всего сделок было проведено в агрогородках Ждановичи (32%) и Ратомка (25%), а также в деревне Тарасово (23%). Сказать о характеристиках наиболее типичного дома здесь довольно сложно. Сделки совершались со старыми и новыми домами большой и малой площади. Средняя цена квадратного метра по данному сельсовету составила Br1450.

В районах, прилегающих к Минскому, в топ-3 вошли Воложинский, Раковский и Озерицко-Слободской сельсоветы (около 40 сделок в каждом). В Воложинском и Раковском сельсоветах типичный деревянный жилой усадебный дом площадью 50 кв.м до 1980 года постройки можно было купить за Br12,5 тыс. Средняя цена квадрата составляла Br250. В Озерицко-Слободском сельсовете наибольшим спросом пользовались два типа индивидуальных домов. Первый - это деревянные дома площадью 50 кв.м до 1990 года постройки, которые можно было купить за Br34 тыс. (средняя цена квадратного метра - Br690). Второй - дома с каменными стенами площадью 200 кв.м, построенные после 2000 года. Цена такого дома составляла Br240 тыс, средняя цена квадратного метра была на уровне Br1250.

"Отдельно можно выделить коттеджный поселок Сосновый, расположенный возле Кургана Славы, - отметили в НКА. - Там продавались новые дома (2016-2018 годов постройки) площадью около 100 кв.м из каменных материалов. При этом площадь земельных участков довольно маленькая: от трех до шести соток. Средняя цена такого дома составила около Br185 тыс. Цена квадратного метра колебалась от Br1350 до Br1850".-0-