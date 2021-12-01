В Минском районе задержан продавец поддельного сливочного масла

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Минского РУВД получили информацию о том, что на территории рынка "Новый Лебяжий" в деревне Таборы Минского района различные субъекты хозяйствования осуществляют реализацию фальсифицированной масложировой продукции (сливочного масла, творога) без наличия документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В ходе проверки было установлено, что фальсифицированную масложировую продукцию поставлял на рынок уроженец Витебской области.

"Мужчина без наличия государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования закупал масложировую продукцию в Смоленске за наличный расчет и реализовывал ИП, осуществляющим розничную торговлю на территории рынка. В последующем они были установлены. У фигуранта изъята очередная партия масложировой продукции в количестве более одной тонны на общую сумму Br3308. Также установлено, что он привозил и реализовывал контрафактное масло "Брест-Литовское", - рассказали в УВД.

В ходе отработки торговых павильонов, которые приобретали этот товар, обнаружена и изъята масложировая продукция без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, в том числе масло "Брест-Литовское" в общем количестве более 3 т на сумму около Br8 тыс.

Для установления качества изделий приглашен представитель ОАО "Савушкин продукт", который указал, что изъятое масло является контрафактным и не изготавливается, после чего от эксперта в адрес правоохранительных органов поступило заявление о привлечении виновных лиц к ответственности.

В отношении поставщика масложировой продукции составлены административные протоколы по ч.2 ст.13.3 и ч.2 ст.10.15 КоАП, на него наложен штраф в размере 20 базовых величин, полученный доход конфискован. Масложировая продукция изъята на общую сумму Br3308.

В рамках разбирательства информация направлена в ГУ "Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии".

ИП привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, продукция конфискована.-0-