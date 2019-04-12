В Минском зоопарке появилась медведица

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке появилась молодая бурая медведица из Пензы, сообщили БЕЛТА в учреждении.
С конца прошлого года между Минским и Пензенским зоопарками велись переговоры о приобретении медведицы Нюры. Молодое животное до этого было изъято у частника, который содержал хищника в тесной клетке и впроголодь. Местный зоопарк согласился приютить животное, но для постоянного содержания растущей медведицы там также не было подходящих условий. Теперь Нюра составит компанию взрослому медведю Тристану в Минском зоопарке.
Хищники сначала будут жить по соседству, чтобы привыкнуть к запаху друг друга. А позже их познакомят поближе. Между тем посетители зоопарка могут увидеть Нюру уже сейчас. "Медведица очень контактная, хорошо перенесла дорогу и с явным удовольствием исследует новый большой вольер", - рассказали в учреждении.
Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.-0-
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