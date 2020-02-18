В Минском зоопарке поселился камышовый кот из Новосибирска

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке пополнение: сюда привезли из Новосибирска нового камышового кота по кличке Брут, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Путешествие из Новосибирска в белорусскую столицу кот перенес благополучно. "Родился Брут 4 апреля 2019 года, так что к нам он прибыл совсем еще юнцом. В природе продолжительность жизни камышового кота достигает 13-15 лет. Понять, какой по характеру Брут, пока сложно, он еще присматривается к новому домику и неохотно показывается во всей своей красе. Так что увидеть его можно не сразу", - рассказали о новом обитателе в зоопарке.

Камышовый кот больше обычной кошки и с кисточками на ушах, благодаря чему животное получило второе название - "болотная рысь". Вес его может достигать 12 кг. Животное старается избегать открытых просматриваемых пространств и выбирает местность с высокой травой или кустарником. Такие коты - прекрасные охотники, обычно нападают из засады, но могут подкараулить добычу и возле норы. Питается камышовый кот разными мелкими грызунами и птицами, но может употреблять в пищу рыб, ящериц, черепах и даже змей.

В зоопарке приглашают всех посмотреть на красавца-кота Брута. Увидеть его можно в открытом вольере рядом с красными волками и каракалом недалеко от центральной аллеи.-0-