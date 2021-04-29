29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке родился муфлон. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала младший научный сотрудник учреждения Оксана Буко.

"Муфлон - жвачное парнокопытное животное рода баранов. Он является ближайшим родственником домашней овцы. Таких животных в зоопарке - две самки и один самец, которые ежегодно радуют нас пополнением. На прошлой неделе у пары родилась малышка", - рассказала Оксана Буко.

Маленький муфлон чувствует себя отлично. "Она шустрая. Бегает по вольеру, резвится, ловко прыгает по искусственным скалам. Что касается взрослых особей, они спокойно восприняли появление нового члена семейства, порой играют с малышкой, а иногда и прогоняют, если она сильно им докучает", - добавила младший научный сотрудник.

Посетители Минского зоопарка уже могут увидеть новорожденного муфлона. После того как животное подрастет, его отправят жить в другой зоопарк.-0-