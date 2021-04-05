В Минском зоопарке родился верблюжонок

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке у верблюдов Яшмы и Васи родился верблюжонок, рассказали корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Верблюды Яшма и Вася живут в зоопарке с 2017 года, но до этого потомства они не давали. "Положение самки заметили еще летом, после чего сразу начали благоустраивать вольер и готовиться к появлению малыша, - рассказали в зоопарке. - Беременность у верблюдицы длилась чуть больше 13 месяцев. У самки был хороший аппетит, она много отдыхала. Роды прошли с небольшими осложнениями, но в итоге все завершилось благополучно. Родилась девочка".

Новорожденного верблюжонка назвали Викторией. Малышка быстро набирается сил и уже любит активно проводить время в открытом вольере вместе с Яшмой. Отца Васю пока не подпускают к Виктории, а взрослая верблюдица Саке не обращает внимания на малышку.-0-