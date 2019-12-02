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02 декабря 2019, 16:48

В Минском зоопарке вскоре поселятся ташкентские львы

Фото cont.ws
Фото cont.ws

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк предложил Ташкентскому зоопарку в обмен на пару молодых львов предоставить несколько змей темного тигрового питона, енотов, сипух, по группе лабораторных крыс и мышей, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Долго шли переговоры, и было принято взаимовыгодное соглашение. Несколько месяцев ушло на подготовку юридических и ветеринарных документов, и уже в середине ноября наши животные отправились в Ташкент. Такая отправка примечательна тем, что это был первый опыт нашего зоопарка по транспортировке животных за пределы таможенного союза, что повлекло за собой более серьезную подготовку документации - оформление большего числа разрешений и согласований", - сообщают в зоопарке.

Транспортировка до места назначения прошла успешно, и животные из Минска уже осваивают новое место жительства в теплых краях. В свою очередь в белорусской столице с нетерпением ожидают прибытия пары "царственных особ" из Ташкента и надеются, что к Новому году животные прибудут и порадуют посетителей.

Многих людей интересует вопрос, откуда в зоопарке появляются новые животные. "На протяжении уже нескольких десятков лет животные в зоопарки попадают из других зоопарков, питомников или мест, где их специально разводят. Из дикой природы животных никто не забирает. В нашей стране разработаны довольно жесткие законы, которые регулируют процедуру изъятия из дикой природы животного, попавшего в беду. Работает комиссия, состоящая из представителей нескольких природоохранных организаций. Чтобы изъятое из природы животное поселить в зоопарке, необходимо решение комиссии, оформление соответствующих актов и ветеринарных документов", - объясняют в зоопарке.

Для животного, которое попадает в зоопарк, должны изначально быть созданы условия, учитывая его видовые потребности. Помещения или вольеры оснащают приспособлениями, обеспечивающими жизнедеятельность диких животных - оборудованием для кормления, уборки, укрытия. В обязательном порядке должны соблюдаться минимальные площади для содержания разных видов обитателей. Оборудование необходимо устанавливать так, чтобы оно не представляло угрозы для жизни и здоровья диких животных.

Минский зоопарк тесно сотрудничает с разными зоопарками для обмена, покупки животных и для взаимных консультаций. Уже налажены контакты с зоопарками России - Московским, Ленинградским, Новосибирским, Липецким, Пензенским, Екатеринбургским, Калининградским. Совместная работа ведется с зоопарками Чехии, Израиля, Германии, Латвии - география достаточно широкая.

Животных столичный зоопарк не только покупает и продает, но и обменивает. Иногда для подросшего потомства крупных копытных, кошачьих или других животных в зоопарках мало места, поэтому их определяют в другие города и учреждения. Например, Минский зоопарк несколько раз находил новое место жительства для муфлонов, винторогих козлов, полосатых и желтых мангустов. Совсем недавно Могилевскому зоосаду передали винторогого козла в обмен на двух самок косуль. Их подселили к самцу косули, который последнее время обитал в одиночестве. Обновленное семейство можно увидеть в вольере, расположенном недалеко от центральной аллеи по соседству со страусами.

В учреждении отмечают: иногда для сохранения поголовья необходимо "обновить кровь", чтобы потомство не вырождалось и было более устойчивым к болезням. Так делают, например, при разведении копытных (козы), мангустов, дикобразов, фазанов, чтобы избежать кровосмешения. Для этого животных также приобретают в других зоопарках или питомниках.

Есть еще особая категория животных, которая поступает с таможни. Это конфискованные животные, которых по решению компетентных органов определяют в зоопарк. Среди них чаще всего встречаются рептилии - змеи, ящерицы, иногда довольно редкие. Администрация зоопарка обязана подготовить для таких питомцев достойное место обитания. Если животное в зоопарке появляется - значит его с нетерпением дожидаются специалисты и посетители, а удобная "квартира" для него всегда подготовлена.-0-

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