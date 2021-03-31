В Минздраве оценили работу Витебской больницы скорой медпомощи в условиях COVID-19

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минздраве 30 марта состоялось заседание лечебно-контрольного совета (ЛКС) по вопросу работы Витебской больницы скорой медицинской помощи в условиях COVID-19 с оценкой качества оказания медицинской помощи, работы кислородной подстанции, случаев смерти пациентов в этой больнице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что ЛКС рассмотрел материалы двух проверок, проведенных комиссиями Минздрава, а также протоколы Клинико-патологоанатомической конференции Витебской области по случаям смерти пациентов в реанимации. В состав комиссий вошли ведущие эксперты страны.

"ЛКС установил целый ряд недостатков в организации медицинской помощи пациентам в реанимации вышеуказанной больницы, в том числе в организации необходимого обследования и лечения, мониторинга динамики состояния пациентов, оформления медицинских документов, несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что также установлены причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации в работе кислородно-распределительного узла, и кратковременного прекращения подачи кислорода в отделении реанимации, выявлено несоответствие используемого оборудования государственным стандартам.

"Итоги и решение ЛКС будут оформлены и представлены на официальном сайте ведомства после проведения дополнительно назначенной ЛКС независимой Клинико-патологоанатомической конференции на республиканском уровне по двум случаям смерти пациентов и ЛКК Витебской области по одному случаю, а также дополнительного предоставления документов по процедуре закупки и порядку использования кислородного оборудования", - резюмировали в пресс-службе.-0-