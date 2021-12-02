В Миорах на электронных торгах продано столетнее административное здание почти за Br44,2 тыс.

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Миорах (Витебская область) продано на электронных торгах почти за Br44,2 тыс. бывшее административное здание 1919 года постройки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ООО "ВитЮрком", которое выступает организатором аукциона.

Недвижимость входит в состав имущества Миорского районного потребительского общества, находящегося в процессе ликвидации по решению экономического суда Витебской области. Объект выставлялся на торги впервые. Аукцион проводился с условием понижения начальной цены, которая составила около Br40,2 тыс. (минимальная цена Br24,1 тыс.) На лот зарегистрировались 3 покупателя, по итогам торгов цена продажи превысила начальную стоимость на 10%.

Старинное одноэтажное здание с подвалом и металлической рампой возведено на высоком каменном фундаменте и расположено в центральной части города недалеко от набережной озера Миорское. Его площадь превышает 172 кв.м. Архивные записи РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" свидетельствуют, что объект был построен в 1919 году и принадлежал местному жителю Ивану Никрашевичу. После того как он в 1946 году эмигрировал, документы, подтверждающие переход имущества в собственность районной потребительской кооперации, не сохранились. С 1949 по 1996 год в постройке размещались торговые предприятия, принадлежащие структурным подразделениям Миорского районного союза потребительских обществ, а после его реорганизации в Миорское райпо там был открыт магазин "Мерица". Устанавливать факт добросовестного и непрерывного владения имуществом пришлось с помощью административной процедуры Миорского райисполкома.

Одновременно на электронных торгах реализовано три здания бывших магазинов райпо в Миорах и городе Дисна на общую сумму около Br100 тыс.

Миорское райпо в октябре 2019 года признано экономически несостоятельным и в отношении него открыто ликвидационное производство. За счет распродажи имущества предприятия антикризисный управляющий ООО "ВитЮрком" погашает долги банкрота перед кредиторами. С момента начала ликвидации реализовано около 20 зданий и сооружений на сумму свыше Br1,1 млн. Определением экономического суда Витебской области процедура ликвидации Миорского райпо продлена до 1 января 2022 года.-0-