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11 августа 2021, 13:24

В Миорском районе юные агрономы Чепуковской школы выращивают дыни, грибы и краснокнижные растения

Фото из архива
Фото из архива

11 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Бахча с дынями и арбузами, пни с грибницами, питомник растений, занесенных в Красную книгу Беларуси, Чепуковских яслей-сада - средней школы используются в учебных целях и для пополнения рациона детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор учреждения образования Владимир Клевцов.

Более 130 ребят, 16 из которых посещают дошкольную группу, обеспечены экологически чистыми витаминными продуктами. Традиционно свое место на грядках занимают картофель, морковь, свекла, капуста, лук и чеснок, в теплицах с системой капельного полива - помидоры, огурцы, перец. Обычно своего урожая овощей и фруктов учреждению образования хватает до весны, а то и до конца учебного года.

Однако кроме уже привычных культур в Чепуковской школе занимаются разведением экзотики. Уже два года педагоги и школьники в качестве эксперимента выращивают арбузы, а с прошлого учебного года - еще и дыни. В наших широтах хорошо чувствуют себя сорта полосатой сочной ягоды "бедуин" и "один". Дыни "петра", "роксолана" и "делано" порадовали нынче детишек ароматом и вкусом. Как отметил директор школы, в следующем году на школьной бахче снова появятся зарекомендовавшие себя сорта.

В прошлом учебном году учителя с ребятами провели еще один эксперимент: попробовали выращивать грибы. Для этого собрали боровики, подосиновики и другие лесные дары, перемололи их, смешали с водой и "заселили" на определенной территории грибной мицелий. Также осиновые пни "заразили" штаммом двух сортов вешенок - обыкновенной устричной и королевской. Кроме возможности получить урожай вкусных грибов, это еще и пример для детей, как можно в сельской местности организовать свое дело и иметь с него дополнительный доход. Пока вешенок собирают не так много, чтобы наладить поставки урожая, но местные жители уже заинтересовались грибами, так что позже они смогут приобрести их по небольшой цене.

"Главное в проведении таких экспериментов - процесс обучения. Мы хотим заинтересовать молодежь, привить детям любовь к работе на земле, показать, что и в глубинке можно не только пахать и сеять, но и заниматься интересным делом, вкладывая не так много средств и усилий", - подчеркнул директор школы.

Юные чепуковцы заботятся не только о саде-огороде, в летнее время, работая на пришкольном участке в составе производственных бригад, они еще учатся сохранять природные богатства нашей страны. На территории школы разместился питомник растений, занесенных в Красную книгу Беларуси. На клумбах выращивают желтый лен, медвежий лук, лесную ветреницу, весенний первоцвет, клематис, лапчатку, наперстянку и другие растения - всего более 30 видов. Саженцы кроснокнижников школе предоставляет Центральный ботанический сад НАН Беларуси, сотрудничество с которым наладили в прошлом учебном году. Ребята на примере живых растений изучают белорусское флористическое царство на уроках биологии. Также сюда во время экскурсий приводят гостей учреждения образования, которым заодно показывают и экспонаты школьного экологического музея.

Конечно, высаживать редкие растения на "диких землях" ребята не смогут, ведь для этого нужно соблюсти множество условий и определенную технологию. Однако руководство школы уже наладило сотрудничество с местными агроэкоусадьбами, чьи хозяева пожелали создать на своей территории такие же уголки краснокнижных растений. По словам Владимира Клевцова, через пару лет, когда питомник расширится и пополнится новыми видами, школа сможет реализовать или подарить окрестным агроусадьбам образцы растений, находящихся в Беларуси под охраной и выживающих благодаря усилиям энтузиастов и любителей родной природы. Для новых участков под краснокнижники в школе резерв имеется. Из 5 га здесь используется лишь 3, остальные идут в севооборот, чтобы дать земле отдохнуть под зерновыми, набраться сил и питательных веществ.

"Одни мы бы не справились. Активно помогают наши шефы - ОАО "Любиново", всегда на подмогу приходят и родители. Для своего участка нам хотелось бы иметь собственный мотоблок, но пока мы не можем его приобрести, потому что все заработанные средства тратим на текущий ремонт, благоустройство и другие нужды школы. Надеемся, что когда-нибудь сможем себе позволить такую покупку или получить ее в подарок", - поделился Владимир Клевцов.-0-

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