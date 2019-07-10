В Миорском районе по гранту ЕС благоустроят городской парк и продлят экотропу

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Миорском районе по гранту ЕС на реализацию проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества" благоустроят городской парк "Полуостров" и продлят экологическую тропу "Озеравки-Ельня", сообщили корреспонденту БЕЛТА координаторы проекта.

Миорский райисполком в конкурсе Европейской комиссии выиграл грант на реализацию проекта, одним из компонентов которого является поддержка развития базовой инфраструктуры, социальных и экологических объектов.

Проект включает покупку машины скорой медицинской помощи для Миорской центральной районной больницы, установку навесов над трибунами на городском стадионе, строительство двух площадок для воркаута и другие преобразования инфраструктуры. "Кроме того, планируется провести благоустройство городского парка "Полуостров" и районных пляжей, построить наблюдательные вышки, оборудовать два кемпинга. Также будет продлена существующая экологическая тропа "Озеравки-Ельня", - отметили координаторы.

Сейчас протяженность тропы более 1,5 км. Начинается она на краю верхового болота, проходит через несколько биотопов и оканчивается у живописных болотных озер.

Кроме того, при реализации проекта поддержат общественные организации, агроэкоусадьбы, представителей малого бизнеса и других местных инициатив. Среди желающих проведут конкурс на реализацию 10 мини-проектов - двух по 60 тыс. евро и восьми по 10 тыс.

Проект "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества" на 90% будет финансироваться Европейским союзом. Общий бюджет проекта составит более 1 млн евро. Партнерами местного райисполкома в нем выступают общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум.-0-