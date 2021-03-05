В Миорском районе по проекту ЕС реконструируют экотропу в Ельне

5 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Миорском районе началась реконструкция двух социальных объектов - экологической тропы на Ельнинском болоте и спортивного зала городского спорткомплекса, сообщили БЕЛТА в офисе проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества".

Экотропа по самому большому верховому болоту Беларуси построена в 2014 году. Ее длина составляет 1,5 км. Однако она начинается не от границы заповедника: до тропы нужно проехать около километра, а в межсезонье и дожди это сделать очень сложно. "Идея продления экологической тропы существовала в головах давно, и хорошо, что мы сможем реализовать ее в рамках проекта", - сказала тематический координатор по зеленой инфраструктуре Марина Гернат.

Расширение знаменитого деревянного настила тропы "Озеравки-Ельня" не только привлечет больше посетителей в заповедник, но и облегчит доступ к ней для маломобильных групп людей. На территории заказника также появится зона отдыха, уже установлен деревянный навес. До начала летнего туристического сезона поставят мусорные контейнеры и информационные таблички.

Также по проекту проводится капитальный ремонт спортзала физкультурно-спортивного клуба "Миоры". Этот объект важен в первую очередь для местных жителей. Тут проходят занятия для детей и взрослых по футболу, волейболу и легкой атлетике, а также районные и областные соревнования. Планируется, что тренажерный зал будет сдан в эксплуатацию 25 марта.

Обновление соцобъектов - часть проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества". Инициатива финансируется Европейским союзом. Партнерами Миорского райисполкома в ней выступают общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум.-0-