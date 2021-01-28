В Мирском замке поток туристов уменьшился почти втрое из-за COVID-19

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В замковом комплексе "Мир" в 2020 году побывало более 120 тыс. человек - почти в три раза меньше, чем в 2019-м. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора по научной и просветительской работе комплекса Ольга Новицкая.

"Пандемия коронавирусной инфекции значительно отразилась на посещаемости замкового комплекса "Мир". Если в 2019 году число иностранцев и белорусов, которые побывали в этом историческом месте, составляло более 330 тыс. человек, то в 2020 году количество посетителей сократилось примерно до 120 тыс.", - рассказала Ольга Новицкая.

Месяцем с наиболее низкой посещаемостью в минувшем году стал апрель, в 2019 году таким был февраль. "Периодов пиковой посещаемости в 2020 году в Мирском замке не случилось, хотя ранее они приходились на январские и майские праздники, а также на школьные каникулы - тогда в историческом месте проводили около 100 экскурсий в день", - отметила замдиректора.

Самыми популярными услугами, которые предоставляют в замке, стали экскурсии и основанные на исторических фактах квесты "Белый слон" и "Тайна двух сундуков".-0-