В мядельском костеле нашли частицы мощей святой Цецилии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частички мощей святой Цецилии, римской мученицы III столетия, и других святых обнаружили в костеле Богоматери Шкаплерной в Мяделе при монастыре кармелитов, сообщил корреспонденту БЕЛТА настоятель монастыря Юрий Кулай.
Тайник со святынями был замурован в стене костела. Информацию о нем отыскали в одном из краковских архивов. Так, под фотографией храма, сделанной в 1930-х годах, сообщалось, что один из его отцов перед выездом в Польшу спрятал реликвии в специальной нише, предварительно оштукатуренной изнутри для защиты от влаги и ветра. Было описано, в каком примерно месте находится коробка.
"Мы нашли мощи святой Цецилии (римской мученицы III века), а также мощи Папы Римского Григория I Великого и святой Терезы Младенца Иисуса. К ним прилагаются сертификаты с подписями и печатями, которые подтверждают подлинность. В тайнике обнаружили и приходские книги крещений, венчаний, погребенных и родившихся XIX и XX веков", - сказал Юрий Кулай.
Мощи святых и книги останутся в Мяделе, поскольку принадлежат храму. В ближайшее время планируется приобрести специальные реликвиарии, позже святыни будут выставлены для верующих.-0-
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