В ММЗ рассказали о работе нового литейного производства в Столбцах

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В филиале ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" в Столбцах набирает обороты производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья, строительство которого стало важнейшим инновационным проектом, реализованным ММЗ в текущем году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Новое производство оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием известнейших производителей из Англии, Германии, Италии, на создание было потрачено более $25 млн собственных средств", - рассказали в пресс-службе.

С января 2015 года начал функционировать участок центробежного литья для изготовления отливок гильзы блока цилиндров. Его мощность - 8 тыс. т литья в год. Участок полностью удовлетворяет потребности головного завода в отливках гильзы. Так, за десять месяцев 2020 года было выпущено более 123 тыс. заготовок. Но этим возможности участка не исчерпываются. Ведутся переговоры с потенциальными заказчиками, выражающими интерес к приобретению отливок гильзы блока цилиндров.

В декабре прошлого года успешно прошла первая плавка чугуна на втором участке - по производству отливок мелких серий по ХТС-процессу (холодно-твердеющих смесей). Затем продолжилась работа по обеспечению участка всей требуемой оснасткой, разрабатывалась технологическая документация. Была завершена поставка оборудования, совместно с сотрудниками польской компании GUSS-EX Sp.zo.o. произведен запуск технологии изготовления литья. Окончательный официальный ввод участка в эксплуатацию был осуществлен в мае нынешнего года.

Его максимальная производственная мощность в перспективе рассчитана на выпуск до 10 тыс. т жидкого чугуна в год, выйти на этот показатель планируется к концу 2022 года. В этом году уже изготовлено 99,6 т литья, до конца ноября планируется выпустить еще 37 т. Освоено производство 30 наименований отливок, таких как картер маховика, маховик, шкив, стойка оси коромысел, коллектор, проставка, кронштейн и другие.

"Номенклатура выпускаемых отливок постоянно расширяется. На ближайшее время запланировано освоение передней крышки, корпуса, крыльчатки, задней крышки. Опытные партии этих изделий уже изготовлены", - добавили на предприятии.

В пресс-службе отметили, что первоочередная задача, поставленная перед металлургами, - освоить номенклатуру отливок, приобретаемых сегодня у ОАО "МАЗ", ПАО "ГАЗ" и поставлявшихся польской компанией Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Sp. Z oo. Стратегически важным является организация выпуска отливок повышенной группы сложности - блока цилиндров и головки блока цилиндров. Уже начато освоение отливки головки блока цилиндров для малолитражного трехцилиндрового двигателя, и получено первое литье, продолжается процесс доводки технологии для достижения оптимальных технологических параметров.

Кроме того, на новый участок передана 31 позиция оснастки для производства 15 наименований отливок, ранее выпускавшихся на металлургическом заводе Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszуw Sp. z oo в Польше, ведется ее доработка для изготовления опытных партий, что позволит полностью отказаться от импорта в этом направлении.

"Сложное задание выполнили на участке в октябре: после получения оснастки, были изготовлены опытные партии отливок водоохлаждаемого коллектора для комплектации судовых моторов - нового для ММЗ исполнения двигателей, впервые разработанного на предприятии. Выполнение этой работы, потребовавшей технической изобретательности, подтвердило высокую квалификацию специалистов нового производства, сделав посильной работу повышенной сложности", - рассказали на заводе.

Производство укомплектовано необходимым персоналом для требуемого на сегодняшний момент объема работ. "Участок литья по ХТС-процессу сейчас насчитывает 17 человек, дополнительные рабочие места будут создаваться и дальше. В сентябре на филиале создано технологическое бюро литейного производства. Коллектив совершенствует имеющиеся и приобретает все новые технологические навыки. По мере увеличения объемов производства участок отливок мелких серий будет доукомплектовываться путем создания дополнительных рабочих мест, что является одним из определяющих факторов социального развития малых городов", - констатировали на предприятии.

Возможностями и производственными перспективами литейного производства ММЗ активно интересуются представители многих белорусских и зарубежных компаний: "Салео", "Амкодор", БЗА, ЯМЗ, "Турботехника", TBH-technik и другие. "Сейчас с ними согласовываются коммерческие вопросы. Потенциал участка универсален, его мощности в состоянии удовлетворить запросы сторонних заказчиков на изготовление широчайшей номенклатуры чугунных отливок мелкосерийного производства", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский моторный завод - крупнейшее предприятие Беларуси, а также ведущий производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей среди 19 стран мира. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на производственные конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, реализация продукции осуществляется в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний-производителей Bosch, BorgWarner, Sachs, Mann+Hummel (Германия), Motorpal (Чехия), ISKRA (Cловения), Heinzmann (Дания), Donaldson и других.-0-

Фото ОАО "УКХ "ММЗ"