В модернизацию Брестского электролампового завода в 2019 году вложено более Br4 млн

29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В модернизацию ОАО "Брестский электроламповый завод" в 2019 году вложено более Br4 млн. Об этом сообщил сегодня во время презентации директор предприятия Андрей Дикун, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь Михаил Орда во время посещения завода

В прошлом году в оборот предприятия дополнительно привлечено Br12 млн холдингом "Горизонт", прямое управление которым введено на заводе два года назад. Благодаря вложенным средствам на электроламповом заводе модернизированы помещения, налажен серийный выпуск новой продукции, снижена долговая нагрузка и себестоимость комплектующих. Производство продукции на предприятии выросло на 26%.

Михаил Орда (справа)

Брестский электроламповый завод - один из крупнейших производителей ламп накаливания специального и общего назначения, светодиодных ламп, натриевых ламп для уличного освещения. Тем не менее на протяжении последних нескольких лет предприятие находится в сложной экономической ситуации. Задолженность перед банками и таможенными органами составляет около Br40 млн. Периодически завод работает в режиме неполного рабочего времени. Приостановлен ряд выплат по коллективному договору. Численность персонала сократилась почти наполовину.

Функционирование БЭЛЗ стало темой обсуждения на рабочей встрече в январе у Президента Беларуси с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Александр Лукашенко поручил подробно изучить ситуацию на месте для выработки оптимальных решений по выводу предприятия из кризиса и обеспечения устойчивой финансово-хозяйственной деятельности. Сегодня завод посетили председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, министр промышленности Павел Утюпин, генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко, руководство Брестского горисполкома, администрации Московского района. Они побывали в цехах завода, пообщались с работниками, обсудили совместную программу действий по восстановлению бизнес-процессов на предприятии.

Директор ОАО "Брестский электроламповый завод" Андрей Дикун, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь Михаил Орда, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и министр промышленности Республики Беларусь Павел Утюпин во время посещения цеха производства ламп

"На 2020 год мы планируем увеличить производство с Br12 млн минимум до Br19 млн. Теперь стоит задача изменить структуру производства. В предыдущие годы БЭЛЗ в основном производил лампы общего назначения. В перспективе их доля должна составить не более 40%, остальное - светодиодная продукция. Объем производства планируется под имеющиеся заказы. Будут установлены дополнительно новые линии взамен старых. Кроме того, предприятие договорилось о реструктуризации долгов. К концу года завод должен выйти на рентабельную и безубыточную работу", - прокомментировал ситуацию министр промышленности.

Ожидается, что реализация всех мер и новых проектов позволит поднять зарплату на предприятии на 40%. Сейчас в среднем она составляет Br500. "Это предприятие необходимо для экономики Беларуси, поскольку его продукция востребована. Несмотря ни на какие сложности, социальные стандарты условий труда должны выполняться: работник должен быть обеспечен спецодеждой, горячим питанием, получать компенсацию за труд во вредных условиях. Экономить на людях нельзя, - убежден Михаил Орда. - У предприятия есть перспектива. Есть очень хорошие планы на 2020 год, и мы видим, что завод имеет все возможности для выхода на устойчивую, экономически стабильную работу".

Как стало известно, с учетом освоения новых технологий и расширения ассортимента продукции в ближайшее время Брестский электроламповый завод планирует дополнительно набрать около 100 работников.-0-

Фото Вадима Якубёнка