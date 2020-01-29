В модернизацию Брестского электролампового завода в 2019 году вложено более Br4 млн

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 29 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:26 Диверсификация в действии: Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по поставкам нефти Президент
17:20 Следователи назначили экспертизу найденных останков в Глубокском районе Происшествия
17:11 В Могилеве 9-летний мальчик угнал у отца машину и поехал в школу Происшествия
17:10 Автомобиль спасателей попал в ДТП в Ивацевичском районе Происшествия
17:01 В Речицком районе нашли 4 авиабомбы Происшествия
17:01 Пять центров поддержки технологий и инноваций создадут в Беларуси в 2020 году Технологии
16:51 В Минске легковушка врезалась в светофор и столкнулась с двумя машинами Происшествия
16:50 В Новогрудке в продаже обнаружили рыбные консервы с личинками гельминтов Регионы
16:46 Музей М.Шмырева в Витебске запустит цикл образовательных проектов к 75-летию Великой Победы Общество
16:39 Щеткина о подготовке программы устойчивого развития до 2035 года: надо определить болевые точки Общество
16:25 В Индонезии жертвами наводнения стали 7 человек В мире
16:22 Беларусь предлагает Пакистану свою инфраструктуру для подготовки спортcменов Политика
16:13 Около 20 т медицинских изделий - Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай Общество
16:10 Сергеенко: БРСМ - серьезная управленческая школа Общество
16:10 Белорусы высказались по поводу формирования отпускной цены на импортные лекарства Общество
16:07 Свыше 14 тыс. га неиспользуемых земель вовлекли в хозоборот в Гомельской области в 2019 году Регионы
15:53 Контактная группа по Украине начала заседание в Минске Политика
15:47 Руководители госорганов в феврале проведут приемы граждан в Совмине Общество
15:44 В модернизацию Брестского электролампового завода в 2019 году вложено более Br4 млн Регионы
15:40 Белорусские биатлонисты заняли 7-е место в эстафете на юниорском ЧМ в Швейцарии Спорт
15:39 В ресторане в Гродно загорелось масло во фритюрнице: тушить помогали пожарные Происшествия
15:38 ООН отмечает особые успехи Беларуси на пути к достижению Целей устойчивого развития Общество
15:25 В Чаусах по программе ЕС внедрен автоматический учет расхода энергии и воды в ЖКХ Регионы
15:22 Пункт пропуска "Урбаны" 1 февраля на несколько часов остановит работу Регионы
15:19 Лауреатов областного этапа конкурса "Женщина года-2019" наградили в Витебске Регионы
15:18 Минские рынки выделят бесплатные торговые места пенсионерам и инвалидам Регионы
15:14 Инвалидам могут предоставить право бесплатно пользоваться автомобильными парковками Общество
15:03 Воронюк: 2020 год для БРСМ пройдет под девизом #раЗАм Общество
15:00 Жителя Марьиной Горки убили и сбросили тело в реку Происшествия
14:53 Юристы ФПБ проконсультируют в регионах по нововведениям в Трудовой кодекс Общество
Все новости
Все новости
Регионы
29 января 2020, 15:44

В модернизацию Брестского электролампового завода в 2019 году вложено более Br4 млн

На заводе
На заводе

29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В модернизацию ОАО "Брестский электроламповый завод" в 2019 году вложено более Br4 млн. Об этом сообщил сегодня во время презентации директор предприятия Андрей Дикун, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь Михаил Орда во время посещения завода
Председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь Михаил Орда во время посещения завода

В прошлом году в оборот предприятия дополнительно привлечено Br12 млн холдингом "Горизонт", прямое управление которым введено на заводе два года назад. Благодаря вложенным средствам на электроламповом заводе модернизированы помещения, налажен серийный выпуск новой продукции, снижена долговая нагрузка и себестоимость комплектующих. Производство продукции на предприятии выросло на 26%.

Михаил Орда (справа)
Михаил Орда (справа)

Брестский электроламповый завод - один из крупнейших производителей ламп накаливания специального и общего назначения, светодиодных ламп, натриевых ламп для уличного освещения. Тем не менее на протяжении последних нескольких лет предприятие находится в сложной экономической ситуации. Задолженность перед банками и таможенными органами составляет около Br40 млн. Периодически завод работает в режиме неполного рабочего времени. Приостановлен ряд выплат по коллективному договору. Численность персонала сократилась почти наполовину.

Функционирование БЭЛЗ стало темой обсуждения на рабочей встрече в январе у Президента Беларуси с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Александр Лукашенко поручил подробно изучить ситуацию на месте для выработки оптимальных решений по выводу предприятия из кризиса и обеспечения устойчивой финансово-хозяйственной деятельности. Сегодня завод посетили председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, министр промышленности Павел Утюпин, генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко, руководство Брестского горисполкома, администрации Московского района. Они побывали в цехах завода, пообщались с работниками, обсудили совместную программу действий по восстановлению бизнес-процессов на предприятии.

Директор ОАО "Брестский электроламповый завод" Андрей Дикун, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь Михаил Орда, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и министр промышленности Республики Беларусь Павел Утюпин во время посещения цеха производства ламп
Директор ОАО "Брестский электроламповый завод" Андрей Дикун, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь Михаил Орда, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и министр промышленности Республики Беларусь Павел Утюпин во время посещения цеха производства ламп

"На 2020 год мы планируем увеличить производство с Br12 млн минимум до Br19 млн. Теперь стоит задача изменить структуру производства. В предыдущие годы БЭЛЗ в основном производил лампы общего назначения. В перспективе их доля должна составить не более 40%, остальное - светодиодная продукция. Объем производства планируется под имеющиеся заказы. Будут установлены дополнительно новые линии взамен старых. Кроме того, предприятие договорилось о реструктуризации долгов. К концу года завод должен выйти на рентабельную и безубыточную работу", - прокомментировал ситуацию министр промышленности.

Ожидается, что реализация всех мер и новых проектов позволит поднять зарплату на предприятии на 40%. Сейчас в среднем она составляет Br500. "Это предприятие необходимо для экономики Беларуси, поскольку его продукция востребована. Несмотря ни на какие сложности, социальные стандарты условий труда должны выполняться: работник должен быть обеспечен спецодеждой, горячим питанием, получать компенсацию за труд во вредных условиях. Экономить на людях нельзя, - убежден Михаил Орда. - У предприятия есть перспектива. Есть очень хорошие планы на 2020 год, и мы видим, что завод имеет все возможности для выхода на устойчивую, экономически стабильную работу".

Как стало известно, с учетом освоения новых технологий и расширения ассортимента продукции в ближайшее время Брестский электроламповый завод планирует дополнительно набрать около 100 работников.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область модернизация предприятие
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Новогрудке в продаже обнаружили рыбные консервы с личинками гельминтов
Фото из архива Свыше 14 тыс. га неиспользуемых земель вовлекли в хозоборот в Гомельской области в 2019 году
Дирк Шубель В Чаусах по программе ЕС внедрен автоматический учет расхода энергии и воды в ЖКХ
Фото Государственного пограничного комитета Пункт пропуска "Урбаны" 1 февраля на несколько часов остановит работу
Лауреатов областного этапа конкурса "Женщина года-2019" наградили в Витебске
Фото из архива Минские рынки выделят бесплатные торговые места пенсионерам и инвалидам
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Как возвращать долги и где брать кадры - у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области
Сергеенко: БРСМ - серьезная управленческая школа
Аналитик БИСИ: потребность общества в переменах важно совместить с запросом на стабильность
Своя квартира в Минске: изменения в интересах покупателей
Топ-новости
Диверсификация в действии: Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по поставкам нефти
В информационном поле вокруг конституционных реформ преобладают спекуляции - Макаров
Беларусь сформировала группу медиков, которых планируют направить в Китай для изучения коронавируса
ООН отмечает особые успехи Беларуси на пути к достижению Целей устойчивого развития
Гигиена рук как одна из важнейших мер "респираторного этикета" и профилактики ОРВИ
Пять центров поддержки технологий и инноваций создадут в Беларуси в 2020 году
Воронюк: 2020 год для БРСМ пройдет под девизом #раЗАм
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности 30 января
Белорусы высказались по поводу формирования отпускной цены на импортные лекарства
Руководители госорганов в феврале проведут приемы граждан в Совмине
Минские рынки выделят бесплатные торговые места пенсионерам и инвалидам
Шубель: контакты на местном уровне способствуют сотрудничеству Беларуси и ЕС
Юристы ФПБ проконсультируют в регионах по нововведениям в Трудовой кодекс
Инвалидам могут предоставить право бесплатно пользоваться автомобильными парковками
Ученые рассказали, как теплая зима влияет на дикую природу и урожай
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.