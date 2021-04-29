В Могилеве 1 мая дети смогут бесплатно покататься в парке аттракционов

29 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бесплатное катание в могилевском парке аттракционов возле Дворца культуры области организуют профсоюзы 1 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Могилевском областном объединении профсоюзов.

Мероприятие будет проходить с 10.00 до 13.00 и станет одним из этапов традиционной благотворительной акции "Профсоюзы - детям". Маленькие могилевчане смогут бесплатно прокатиться на трех каруселях - "Ромашка", "Лебеди" и "Трамплин - 4".

"Такая возможность у юных жителей Могилева появилась благодаря финансированию акции Могилевским областным объединением профсоюзов и областными комитетами отраслевых профсоюзов. На эти цели перечислено около Br3,2 тыс.", - отметили организаторы.-0-