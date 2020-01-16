В Могилеве безработным предлагают освоить востребованные на рынке труда профессии

16 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве безработным предлагают бесплатные курсы профессионального обучения с гарантией трудоустройства на предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

"Мы предлагаем гражданам пройти обучение по таким специальностям, как оператор связи, водитель троллейбуса, дорожный рабочий, крановщик. Кроме этого, есть возможность обучиться профессии швеи, повара, продавца и жиловщика мяса и субпродуктов, слесаря по ремонту автомобилей, парикмахера, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщика, мастера маникюра и педикюра, слесаря-сантехника, кондитера", - сообщили в управлении.

По окончании обучения выпускники получат свидетельство о присвоении квалификационного разряда.

Для тех безработных, кто хочет начать свое дело в качестве предпринимателя или ремесленника, организованы курсы по основам бизнес-планирования. После их окончания есть возможность получить финансовую поддержку.

Во время обучения будет выплачиваться стипендия, иногородним жителям предоставляют общежитие.-0-