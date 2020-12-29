В Могилеве более 50 человек обратились к медикам с гололедными травмами

29 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве за сегодняшний день более 50 человек обратились за медпомощью с гололедными травмами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач Могилевской центральной поликлиники Александр Басенко.

"Сегодня с 6.00 до 17.00 в Могилевский травмпункт с гололедными травмами обратились 55 жителей города, - рассказал Александр Басенко. - Это вызвано сложными погодными условиями - на дорогах и тротуарах сильная гололедица".

Как отметил Александр Басенко, сейчас необходимо быть особенно внимательным и осторожным. "Коммунальные службы города принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности наших жителей: тротуары и проезжая часть дороги посыпаются специальными смесями, дорожки очищают ото льда. Однако жители нашего города должны быть предельно внимательны. Выходить на улицу стоит только в случае крайней необходимости. Для того чтобы избежать травм, нужно надевать удобную зимнюю обувь, а женщинам стоит отказаться от обуви на каблуках. Нельзя ходить по блестящему льду, лучше идти по снегу или более шероховатой поверхности. Важная профилактика падений в такую погоду - медленный шаг. Зачастую именно спешка является причиной травмирований".

Напомним, что сегодня с 14.00 до 20.00 объявлен красный уровень опасности по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей из-за сильного гололеда.-0-