В Могилеве частный перевозчик такси выплачивал зарплату в конвертах

29 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве частный перевозчик такси выплачивал своим работникам заработную плату в конвертах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Нарушения выявлены во время проведения инспекцией МНС по Ленинскому району Могилева мероприятий камерального контроля. Так, частная организация, осуществляющая автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-такси, на протяжении 2019-2020 годов полученную от оказания услуг наличную выручку в размере Br196,8 тыс. не вносила в полном объеме на расчетный счет, а использовала для выплаты заработной платы в конвертах.

Кроме того, фирма нарушала порядок исчисления налога при упрощенной системе налогообложения. В адрес организации было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц и налог при упрощенной системе налогообложения.

Перевозчиком уведомление было исполнено, подоходный налог в размере Br25,4 тыс. и налог при упрощенной системе налогообложения в размере Br9,8 тыс. уплачены в бюджет. Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах".-0-