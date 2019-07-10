В Могилеве чествовали победителей и призеров II Европейских игр

10 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве во Дворце культуры области сегодня прошла торжественная церемония чествования победителей и призеров II Европейских игр, которые представляли в национальной сборной Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спортсмены Могилевской области с честью представили страну на II Европейских играх, - отметил председатель облисполкома Леонид Заяц. - Они внесли огромный вклад в медальную копилку национальной команды - 11 наград, две из которых высшей пробы. Мы горячо поддерживали и радовались успехам белорусских спортсменов, которые сделали все возможное, чтобы достойно представить страну и свою малую родину на этих соревнованиях".

По словам губернатора, сегодня здесь присутствует элита белорусского спорта. "Благодаря вам не раз поднимался на II Европейских играх флаг и звучал гимн страны перед многомиллионной международной аудиторией, - обратил внимание Леонид Заяц. - Это признание ваших профессиональных достижений, вы вписали свои имена золотыми буквами в историю страны и национального спорта".

Руководитель области искренне поблагодарил спортсменов за яркие выступления и подаренные эмоции. "Вы проявили свои лучшие качества, силу воли и характер. Вы показали себя настоящими спортсменами и истинными бойцами. Вами гордятся не только ваши семьи и родные, а вся наша область и страна", - подчеркнул он.

Победителям и призерам II Европейских игр были вручены почетные грамоты Могилевского облисполкома и областного Совета депутатов, Могилевского и Бобруйского горисполкомов. Спортсменов, показавших высокие результаты, отметили благодарственными письмами, а их тренеров поощрили денежными премиями. Также благодарности от губернатора получили юные победители различных республиканских соревнований и их тренеры. "В области растет достойная смена. Нашей молодежи нет равных в вольной борьбе, дзюдо, лыжных гонках, биатлоне, летнем многоборье. Уверен, что многих из молодых спортивных дарований ждет успех, признание, а кого-то и мировая слава", - сказал Леонид Заяц.

Он пожелал всем высоких спортивных результатов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых побед.

Напомним, государственный гимн Беларуси звучал в честь чемпионов II Европейских игр Анжелы Жилинской (самбо) и Ирины Курочкиной (борьба женская). На пьедестал также поднимались Кристина Тимановская, Надежда Макарченко, Анна Марусова, Карина Деминская, Юлия Костючкова, Сергей Карпов, Анфиса Копаева, Дмитрий Третьяков, Артем Кравцов, Владислав Бурдь и Андрей Казусенок. А всего Могилевскую область на престижных соревнованиях представляли 37 спортменов.-0-

Фото Могилевского облисполкома