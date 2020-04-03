В Могилеве идет четкая работа по недопущению распространения вирусных заболеваний - Субботин

3 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве идет четкая работа по недопущению распространения вирусных заболеваний. Об этом заявил помощник Президента - инспектор по Могилевской области Александр Субботин во время посещения медицинских и фармацевтических учреждений города, передает корреспондент БЕЛТА.

"Медучреждения Могилевской области готовы к любым вызовам. И мы видим это на примерах учреждений Могилева. Здесь идет четкая работа по недопущению распространения вирусных заболеваний. Но самоуспокоения нет, мы очень пристально следим за эпидемиологической ситуацией в Беларуси и других странах. В подготовке медицинских учреждений города учитываем имеющийся мировой опыт", - отметил Александр Субботин.

Одним из первых объектов посещения стал аптечный склад РУП "Фармация". Именно отсюда в 243 аптеки области поступают медицинские препараты, средства индивидуальной защиты и антисептики для рук. Как рассказала генеральный директор Могилевского РУП "Фармация" Елена Романенко, аптеки области получают все необходимое. "В связи с эпидемиологической обстановкой возросла потребность жителей в дезсредствах и медицинских масках. Сейчас уже реализовано около 500 тыс. масок, а за март было продано 22 т геля для рук. Это говорит о том, что жители нашей области беспокоятся о своем здоровье и здоровье своих близких. Увеличилась нагрузка на склад: если раньше машины мы отправляли 2-3 раза в неделю, то сейчас это может происходить несколько раз в день. Аптеки области обеспечены всем необходимым, на складе имеются достаточные запасы лекарств и других средств", - сообщила Елена Романенко.

Елена Романенко

Могилевская больница №1 при необходимости будет переоборудована в многопрофильный центр, где будут оказывать помощь инфекционным больным. Сейчас завершают лечение те, кто находится в стационаре, скорректирована госпитализация плановых и экстренных пациентов.

В Могилевском областном онкологическом диспансере лечение пациентов идет по плану. Как отметил главврач онкодиспансера Сергей Батовский, процесс лечения онкобольных нельзя останавливать. "В наше учреждение поступают пациенты с определенной патологией, для них нежелательно прерывать курсы лечения. Мы работаем практически в обычном режиме", - сказал он.

В работе центральной поликлиники Могилева есть небольшие изменения. Здесь отменили дневной стационар и физиотерапевтические процедуры. Кроме того, разделили потоки пациентов: организован отдельный вход для тех, кто с температурой и простудными заболеваниями, отдельный - для посещения поликлиники по другим вопросам. В холле дежурят специалисты с бесконтактными термометрами на случай, если человек не знает, повышена ли у него температура. "В первую очередь это сделано для того, чтобы не допустить заражения людей друг от друга. Мы постарались минимизировать посещение поликлиники жителями города. Ограничили и отменили часть комиссий, временно закрыли дневной стационар. У людей есть возможность получить рецепт на необходимое лекарство на дом, чтобы лишний раз не приходить в поликлинику и не подвергать риску себя и окружающих", - отметил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

"Чтобы не допустить распространения вирусной инфекции, каждый человек должен выполнять рекомендации Минздрава: не посещать публичных мест, дистанцироваться от других людей в магазинах, соблюдать личную гигиену", - подытожил помощник Президента - инспектор по Могилевской области Александр Субботин.-0-

Фото Олега Фойницкого