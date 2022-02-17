В Могилеве иностранные студенты пообщаются с писателем Александром Казеко

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве для иностранных студентов пройдет мероприятие к Международному дню родного языка. Об этом БЕЛТА сообщили в могилевском "Киновидеопрокате".

В кинотеатре "Чырвоная зорка" 22 февраля состоится тематическое мероприятие "Дзве мовы сталі блізкія мне змалку". Главными участниками встречи станут иностранные студенты, получающие образование в МГУ им. А.А. Кулешова и Белорусско-Российском университете. Во время мероприятия студенты встретятся и пообщаются с председателем Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси Александром Казеко, а после смогут посмотреть документальный фильм "Спадчына" Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Начало встречи в 11.00.-0-