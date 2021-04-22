В Могилеве из-за понижения температуры включают отопление в жилых домах

22 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве из-за понижения суточной температуры включают отопление в жилом фонде города, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

"В соответствии с правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров от 14 мая 2020 года №286, в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и перспективным прогнозом необходимо обеспечить подключение систем отопления жилищного фонда, в том числе общежитий в режиме протапливания", - отметили в горисполкоме.

Тепло в жилые дома областного центра начнет поступать с 23 апреля.-0-