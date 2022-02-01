1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве к новому сезону благоустроят городские пляжи. Об этом во время оперативного совещания заявил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Владимир Цумарев, особое внимание необходимо уделить пляжу у водохранилища в Печерском лесопарке и Фатинской затоке. "В Печерском лесопарке в сезон яблоку негде упасть, там отдыхает большое количество горожан. И чтобы отдых был комфортным, необходимо привести все в порядок, в частности, пешеходную дорожку у пляжа. Кроме этого, нужно продумать и оборудовать места для торговли. Чтобы индивидуальные предприниматели, государственные торговые предприятия могли предложить отдыхающим свою продукцию", - отметил председатель горисполкома.

Пляж на Фатинской затоке оборудовали в прошлом году. И работу по развитию этой зоны отдыха необходимо продолжать. "По прошлому году мы с вами увидели, что это место отдыха в летний сезон тоже пользуется большим спросом у людей. Для комфортного отдыха все оборудовано, осталось сделать там несколько площадок для выездной торговли", - подчеркнул Владимир Цумарев.

Председатель горисполкома дал соответствующее поручение городским службам.-0-